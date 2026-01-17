6434人が亡くなった阪神・淡路大震災から17日で31年です。追悼行事が行われている神戸市から中継です。追悼行事が行われている東遊園地には、祈りをささげる人が早朝から絶え間なく訪れています。ことし灯籠で形作られたのは「つむぐ」という文字です。あの日を忘れないために、記憶や教訓を「次の世代」につむいでいってほしいという願いが込められています。小学生のときに被災神戸市内の男性「一瞬にして幸せな、何もない状況