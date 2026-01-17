阪神の新人合同自主トレが１７日、尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われた。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝はアップからキャッチボールまではメニューを消化したが、ノックには姿を見せず。ランメニューが始まっても出てこなかった。球団は練習メニュー回避の理由について、下肢の張りと発表。病院への受診などは様子を見ながらとし、現時点ではないという。この日は、阪神・淡路大震災から３１年。