大学入学共通テストが17日から始まりました。県内の試験会場では午前11時現在、交通機関の遅れなどによるトラブルは報告されていません。試験会場のひとつ、新潟国際情報大学では参考書などを手に緊張した様子で会場に入る受験生の姿が見られました。大学入学共通テストは17日と18日の２日間、県内15の会場で行われ、８８３７人の受験生が志願しています。初日は地理歴史・公民、国語、外国語などの試験が行われています。各試験会