大学入学共通テストが県内5つの試験会場で始まりました。17日と18日の2日間全国一斉に行われる大学入学共通テスト。県内では秋田市、横手市、大館市にあわせて5つの試験会場が設けられています。今年度から出願手続きは専用ウェブサイトで行われていて県内の志願者数は2882人です。現在は「地理歴史・公民」の試験が行われていて、いずれの会場もこれまでにトラブルの報告はありません。午後からは「国語」と「外国語」の試験があ