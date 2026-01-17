フォーシーズンズホテル大阪は、旬の国産苺を使った「ストロベリーアフタヌーンティー」を1月5日から4月2日まで提供する。スイーツは、ストロベリーショートケーキ、ピスタチオと苺のパリ・ブレスト、ストロベリーガナッシュケーキ、苺とホワイトチョコレートのムースなど。セイボリーは、スモークダックとストロベリーを合わせた赤ワインフランのタルト、菜の花と黒トリュフ、奥丹波鶏を重ねたサンドイッチなどを用意する。スコー