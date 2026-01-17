マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、OB達によって生み出される雑音を気にしていないと強調した。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えた。キャリック監督は現役時代に2006年夏から2018年夏にかけてマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、5度のプレミアリーグ優勝や2007−08シーズンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。引退後はマンチェスター・ユナイテッドのコーチを務め、2021年11月から同年