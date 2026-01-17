自民党の菅義偉・元首相（７７）（衆院神奈川２区）は１７日午前、衆院選に出馬せず、政界を引退する意向を表明した。横浜市内で記者団を前に、「不出馬を決めた」と明言した。「若い世代に代わってもらうよう考えている。次の世代に経験を生かすことができればという思いだ」と述べた。菅氏は同日朝、地元で支援者を集めた会合を開き、こうした考えを説明した。菅氏は「７０代になってから政治家としての引き際を常に考えてい