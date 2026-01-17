阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が１７日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われている新人合同自主トレのノックを回避した。ウォーミングアップ、キャッチボールをした後に走塁練習。だが、その途中から姿を消し、別メニューとなった。球団は「下肢の張りのため」と説明。病院を受診するかは、今後の様子を見て判断するという。