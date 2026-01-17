江原啓之さんが授ける、健やかな生き方。誰もがイメージする金太郎は、元気な子どもの姿であり健やかさの象徴です。その金太郎パワーにあやかる旅を、江原さんと巡ります。神奈川・静岡にまたがる、金太郎ゆかりの地金太郎にまつわる場所は神奈川や静岡に広く点在し、ハイキングコースとしても人気なのでぜひ足を延ばして。「金太郎伝説を守る地元の人たちへの敬意や自然に対する畏敬の念は忘れないようにしましょう」（江原さん）