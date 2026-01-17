自民党の菅元首相は、次の衆議院選挙に出馬せず、政界を引退する考えを表明しました。菅元首相「現在77歳であります。喜寿を迎える中で後進に道を譲るということを真剣に考えておりまして」菅氏は政治家人生で最も印象に残ったことについて、首相として新型コロナウイルス対策でワクチン1日100万回接種を国民に約束したことだと振り返りました。また、残したいメッセージを聞かれると「とにかく形にして見てもらうのが政治家の一番