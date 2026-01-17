テレビ東京で17日、『すっかり にちようチャップリン きしたかのvsや団！おおごええ芸人は誰!?』（深0：25〜0：55）が放送される。【番組カット】ウッチャンがドハマり!?ネタを披露するマッスルオペラちゃんレギュラー陣の名前を冠した新たな賞レースシリーズ「シン・井戸田杯」の後半戦が繰り広げられる。出場芸人は番組データやお笑い情勢をインプットした“チャップリンAI”が選抜。きしたかのvs十九人vsTOKYO COOLvsマッス