まだ目も開いていない、生後推定5日目のハチワレ猫の女の子「こはる」ちゃん。必死の鳴き声で助けを求めていたその小さな命を救い、家族一丸となって育てているのは、ThreadsユーザーのT&A&Fさん（@t.and.a_camp）ご一家です。この運命的な出会いは、日常のささやかな瞬間に訪れました。【写真】体重118g→1800g！ 美しすぎる成長ビフォーアフター朝5時のベランダで発見子猫の必死な鳴き声2025年9月12日の朝5時。妻がベ