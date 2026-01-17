ドラマ24「婚活バトルフィールド37」（毎週金曜深夜24時12分／1月9日スタート）主演・加藤ローサさんインタビュー【後編】。 【前編】では、“一緒に暮らせそうだな”と思うぐらい気を遣わずにいられる存在についてトーク。【動画】料理合コンで出会った気弱な会社員とイケメン消防士の秘密「婚活バトルフィールド37」私は婚活向きではないんでしょうね（笑）――ドラマの記者会見で、今までで“これは戦場だ”と思った瞬間は「今