木ドラ24「人は見た目じゃないと思ってた。」（毎週木曜深夜24時30分）は、“人は見た目じゃなくて中身！”と思っていた主人公・大和（菅生新樹）が、ファッション雑誌の編集部に配属されたことから“見た目”について考え直していくファッションヒューマンドラマ。大和の初めの一歩は1本の“メガネ”。今までは選択肢にもなかったオシャレなメガネを選んだことで、見た目も、心も、世界も変わっていくことに。近年、「中顔面短縮