◆ 今オフFAの主力2名ともに再契約現地時間16日、フィラデルフィア・フィリーズがFAとなっていたJ.T.リアルミュート捕手（34）との再契約に合意したと米複数メディアが報じた。契約は3年総額4500万ドルとされている。リアルミュートは2010年のドラフトでマーリンズに入団し、2014年にMLBデビュー。強打の捕手として通算180本塁打を放ち、これまでにシルバースラッガー賞を3度、ゴールドグラブ賞を2度獲得。オールスターゲーム