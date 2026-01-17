現地１月16日に開催されたブンデスリーガ第18節で、菅原由勢と長田澪が所属するブレーメンは、ホームで堂安律と小杉啓太を擁するフランクフルトと対戦。３−３で引き分けた。この試合で見事なアシストを披露したのが、菅原だ。０−１で迎えた29分、自陣で味方とのワンツーで敵をかわすと、正確無比なスルーパスでジャスティン・ジンマーの同点ゴールをお膳立てした。 試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「芸術的なアシ