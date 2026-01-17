【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】奇跡の「逆回転PK」（リプレイあり）U-23日本代表のFW道脇豊（ベフェレン／ベルギー）が、PK戦でまるで漫画のようなゴールを決めてSNSのファンたちが大盛り上がりとなった。U-23日本代表は1月16日、AFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。序盤のチャン