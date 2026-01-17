生成AI「チャットGPT」を手がけるアメリカのオープンAIは、無料プランなどで広告表示のテストを始める予定だと発表しました。オープンAIは16日、アプリが利用可能なすべての地域で低価格プラン「チャットGPT Go」の提供を拡大すると発表しました。「チャットGPT Go」は、月額8ドル（約1260円）で、画像生成やファイルアップロードなどの機能について、利用回数や利用枠が拡大されます。また、AIの利用制限を緩和することにつなげる