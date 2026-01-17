能登半島地震で損傷した七尾市の和倉温泉の護岸について、県が再整備する区間の工事が今年度内に完了する見込みであることが分かりました。去年9月までにすべての区間で工事が始まった七尾市の和倉温泉の護岸。早期のなりわい再建に向けて、旅館が近接する1.8キロの区間については、優先的に復旧させる方針が示されていました。このうち、県が担当する0.7キロ区間については、今年度中に完了する見込みであることが分かりました。