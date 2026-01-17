大学入学共通テストが17日から全国で始まり、県内でも多くの受験生が関門に挑んでいます。大学入学共通テストは18日までの2日間で全国一斉に行われます。県内では8つの大学が試験会場となっていて今年度の出願者数は5415人となっています。初日のきょうは「地理歴史、公民」から始まり「国語」と「外国語」が行われあすは「理科」と「数学」、「情報」が実施されます。また体調不良などで受験できなかった場合は24日と25日に追試験