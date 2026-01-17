「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」で村野さやか役を務める声優・野中ここなが１７日、都内で初写真集「うたかた」（ＫＤＡＤＯＫＡＷＡ刊、３６３０円）発売記念イベントを開催した。撮影は地元・長崎県で行われ、１０代最後の制服ショットや懐かしの地を満喫する姿が掲載されている。初の写真集発売に「やっとお届けすることができるとうれしく思っています。発売前は、ためらっていた部分もあったんですけ