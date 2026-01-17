【モデルプレス＝2026/01/17】超特急のリョウガ（船津稜雅）が17日、トレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催。携帯代が6500万円だったときのことを明かした。【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに◆リョウガ、携帯代6500万円請求された過去何度か海外に行った際に携帯代6500万円を請求され、海外パケット放題で事なきを得たことを話しているが、この場でもおまけ