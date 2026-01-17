国内最大のツルの越冬地・出水平野に今シーズン飛来したツルは、1万3319羽でした。 出水平野では今シーズン、これまで3回の羽数調査が行われました。 17日は4回目の羽数調査を行われましたが、霧が濃く計測ができませんでした。 このため先月20日の調査で記録した1万3319羽が今シーズンの記録となりました。 内訳は ▼ナベヅル1万1548羽 ▼マナヅル1754羽 ▼クロヅル10羽 ▼カナダヅル3羽 ▼アネハヅル