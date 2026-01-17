香川大学幸町キャンパス 17日、大学入学共通テストが始まり、香川県の会場でも受験生が試験に臨んでいます。香川県では2025年４月にJR高松駅前に移転した徳島文理大学など４つの大学の８会場で試験が行われています。 香川大学幸町キャンパスでは、試験開始の１時間半前の午前８時ごろから受験生が高校教師らの激励を受けて試験場に入っていきました。香川県では去年より25人多い4235人が志願しています。 17日は、午