藤井風 藤井 風が16日、『Prema』より「It Ain't Over」MVを公開した。【動画】公開された藤井風「It Ain’t Over」ミュージックビデオ昨年9月にリリースした全曲英語詞による 3rd Album“Prema”が、Billboard Japan総合アルバムチャート“HOT Albums”で1位を獲得し、発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアー成功させ、その勢いのままに2026年は Prema World Tourと題したアジア6ヶ所でのドーム＆ス