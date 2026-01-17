みなさま、冬は魚の煮つけが最高に美味しいですね。煮つけ向きの魚を買いに行きつけの魚屋「海鮮市場マルモト」（神奈川県伊勢原市伊勢原1-3-37）に行ったところミノカサゴがいました!!!!!!!かんわいいぃぃぃいいいい!!!!!!!!トロピカルな赤い体に優雅な羽根のようなヒレをまとい、ちょっとだけ毒々しい黒褐色の縞模様がハイセンスで、まさに泳ぐ芸術品のような魚です。「綺麗なバラにはトゲがある」という言葉がありますが、この