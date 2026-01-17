きょう未明、岐阜県関市で住宅火災があり、子ども2人が死亡しました。この家に住む13歳と11歳のきょうだいと連絡が取れていません。【映像】火災現場の様子午前2時ごろ、関市下之保の住宅で「1階から出火して2階に煙が充満している」と住人の女性から119番通報がありました。警察によりますとこの火事で木造2階建ての住宅が焼け、焼け跡から、男女の子ども2人の遺体が見つかりました。この家には家族7人が暮らしていて、13