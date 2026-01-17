山梨県の山火事は延焼が続き、大月市はおよそ150人に避難指示を出しました。【映像】山梨･山火事 現在の状況（実際の様子）山梨県上野原市で8日に発生した山火事は、隣接する大月市側にも燃え広がり、16日正午時点で250ヘクタール以上が焼けました。大月市側では自衛隊などのヘリ9機で消火活動が続けられましたが、火が住宅までおよそ300メートルに迫るなどしたため、大月市は138世帯152人を対象に避難指示を出しました。