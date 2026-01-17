アメリカのトランプ大統領の次期FRB議長をめぐる発言を受けて16日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は下落しました。【映像】トランプ大統領 次期FRB議長候補を指名せずトランプ大統領は16日、FRB=連邦準備制度理事会の次期議長として有力視されているハセット氏について「国家経済会議の委員長にとどまってほしい」と述べました。これを受けて、市場では、トランプ氏が次期FRB議長にハセット氏の指名を見送るとの見方が