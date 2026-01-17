プロ野球・阪神の高橋遥人投手が、阪神淡路大震災の発生から３１年を迎えた１７日、特に被害が甚大だった神戸市長田区の真陽小学校を訪問し、地元の小学生を相手に野球教室や「夢の授業」開催。これに感銘した地元・神戸を代表するパンメーカー・イスズベーカリーから特注の「はるとパン」７０個が贈られた。高橋投手は震災が発生した１９９５年の１１月に静岡県で誕生。直接被災はしていないが、知人を通じて３年ほど前から長