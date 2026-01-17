余った餅でおいしく作ることができる「もちチーズとんぺい焼き」がTikTokに投稿され、動画再生175万回以上、4万5000「いいね！」が付く話題となっている（16日午後4時時点）。【写真一覧】「子供達にも好評でした」たっぷり満足感がある【もちチーズとんぺい焼】の作り方投稿したのは、毎日の楽ちんレシピを公開しているそのさん（sono_mykitchen）。動画によると、フライパンに卵を入れて、切った餅と豚肉を乗せて焼いて、折