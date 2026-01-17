【ワシントン＝阿部真司】トランプ米大統領は１６日、米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対する国に対し、関税を課す可能性を示唆した。詳細は明かさなかった。反発を強める欧州諸国を念頭に置いた発言とみられる。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、グリーンランドの領有について「協力しない国々に関税をかけるかもしれない」と述べ、「安全保障のために必要だからだ」と強調した。「私は関税王として