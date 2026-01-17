歌手の郷ひろみ（70）の母で12日に92歳で死去した原武輝代さんの葬儀が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場でしめやかに営まれた。喪主を務めた郷があいさつした。「郷ひろみをこれまで支えてくださったファンの皆さま、生前お世話になった皆さまに感謝の気持ちをお伝えしたいという故人の意向」により、一般参列も可能となった。開式3時間前の午前7時からファンら一般の参列者が並び始め、前日の通夜と合わせて1800人が輝代さんに