育休中なのに、まったく育児しない旦那さんっていますよね。そのくせ、外ではイクメンアピールしていたり。今回は、そんな旦那さんを改心させた人のエピソードをご紹介します。写りこむ夫「育休中なのにまったく育児しない夫。ある日、義母から子どもの写真を送ってほしいと連絡がきました。私はあえて、育児せずダラダラしている夫が写りこんでいる写真を送信。子どものプレイマットを占領して大の字で寝ている夫や、子どもが泣い