きょう（17日）未明、岡山県美咲町の県道で大型トラックが標識の柱に衝突し、運転していた男性が死亡しました。 【写真を見る】【続報】美咲町で大型トラックが標識柱に衝突さらに建物の塀に突っ込む運転していた男性（62）が搬送先の病院で死亡 きょう（17日）午前4時15分ごろ、美咲町百々の県道で、家畜用の飼料を運んでいた大型トラックが道路標識の柱に衝突しました。 トラックはさらに40メートルほど進み、道路