ドラマ『教場』（フジテレビ系）の登場は、かなり衝撃的だった。稀代のエンターテイナーである木村拓哉が作品の看板を背負い、テレビドラマのフォーマットで重厚な物語世界を立ち上げ、これを息を潜めながら見つめていたものである。2020年がはじまったばかりの頃のことだった。 参考：『教場』はなぜこれほど巨大なシリーズとなったのか木村拓哉が導く“オールスター”俳優 あれから