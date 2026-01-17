サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有（39）が1月14 日、Xを更新。糸井嘉男（44）と再会した写真を公開した。 【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到 「久しぶりに糸井さんと」と投稿されたのは、カリフォルニア州サンディエゴのペトコパークで糸井がグローブを着けている写真。ダルビッシュは「以前より何