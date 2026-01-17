オフシーズン最大の目玉、カイル・タッカー外野手が15日（日本時間16日）、ドジャースとの契約に合意した。米スポーツ専門局『ESPN』の報道によると、契約は4年総額2億4000万ドル（約380億円）で、うち3000万ドルが後払い。2年目と3年目にはオプトアウト権が付与される。ドジャースのタッカー獲得により、再燃したのがテオスカー・ヘルナンデス外野手のトレード話。右翼手が埋ま