女優の伊藤歩（45）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。人気女優から祝いの花をもらったことを報告した。5日に、インスタグラムで、14歳年下の俳優・細谷祐介（31）との結婚を発表した自身。この日のストーリーズではピンクや紫のバラのブーケの写真をアップ。「御祝長谷川京子」と書かれたカードが付いている。伊藤は「京子ちゃん素敵なバラのお花本当にありがとう」と親交のある人気女優へ感謝を