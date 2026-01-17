2020年10月にNHKからTBSに転職した南波雅俊アナウンサー。スポーツ実況をはじめ、『Nスタ』『ひるおび』『ラヴィット!』などで活躍し、B'z歌唱でもたびたび話題を呼んでいる。幅広い魅力で愛され、「好きな男性アナウンサーランキング2025」(オリコン調べ)で1位に輝いた南波アナにインタビューし、「B'zなしには自分の人生はない」と言うほど影響を受けているというB'zへの愛を熱く語ってもらった。TBSの南波雅俊アナウンサー撮