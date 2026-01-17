史上５度目のワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇は確実か…。米老舗スポーツ誌「スポーティング・イラストレイテッド」（電子版）は１６日（日本時間１７日）にドジャースがカブスからＦＡになっていたカイル・タッカー外野手（２８）と合意した直後、「ドジャースがワールドシリーズを３連覇を果たすオッズが大幅に上昇した」と報じた。ドジャースは１５日（同１６日）にタッカーと４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）で