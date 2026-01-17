「リラックマ」や「すみっコぐらし」など、数々の癒し系キャラクターを生み出してきたサンエックスが今、平成を彩ったキャラたちを紹介する「#平成ハピハピコレクション」を公式Xで展開中。SNSで話題となっています。見た瞬間に懐かしい!?あのころみんなのそばにいた、平成を彩ったキャラたちが大集合!その名も「#平成ハピハピコレクション」🌟あのころのハッピーをもう一度🎵. 続報をお楽しみに🍒💕