セキ・ユウティンがインスタグラムで報告オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。中国出身のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が17日、自身のインスタグラムで新しいスポンサー契約を発表。ファンから祝福が相次いでいる。キャップに新しいワッペンが貼られていた。右側面に