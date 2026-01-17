世界にセンセーションを巻き起こしたHBOのドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』で、ジョン・スノウを演じたキット・ハリントン。最終シーズンについて、「有能な脚本家」を起用してリメイクすることを求めるファンの声に怒りを覚えたと明かした。【写真】妻と仲むつまじい2ショットも「キット・ハリントン」フォトギャラリー同作は、架空の大陸ウェスタロスを舞台に、割拠する王家たちの王座を巡る血生ぐさい戦いを描い