East Of Edenが、6月10日に全5曲入りのニューEP（タイトル未定）をリリースすることを発表した。1月16日には新曲「The weight of choice」（北山宏光主演ドラマ『AKIBA LOST』主題歌）の配信リリースを迎えた彼女たち。同日夜に公式Instagramにてライブ配信が実施され、その中でニューEPがアナウンスされた形だ。1stアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』以来のパッケージリリースとなる今作には、ドラマ『御社の乱れ正しま