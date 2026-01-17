新日本プロレスは１７日までに今月１３日に高橋ヒロムの母校「八王子実践高」の１００周年記念イベントとして「新日本プロレス八王子大会〜高橋ヒロム母校凱旋〜」を完全なるクローズド大会として開催したことを発表した。観客は、同高の約１２５０名の生徒と先生のみ。大会では上村優也によるプロレストレーニング講座。本部席では、阿部リングアナによる「リングアナ教室」も同時開催し第２、第３試合に先生、生徒がコールを