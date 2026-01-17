1971年12月24日に発生した新宿クリスマスツリー爆弾事件。過激派「黒ヘルグループ」のメンバーとして指名手配された俳優・梶原譲二を父に持ち、家族で逃亡生活を余儀なくされた脚本家の梶原阿貴さん（52）。その出自を記した『爆弾犯の娘』（ブックマン社）が話題となっている。【衝撃画像】彫りが深くてかっこいい…イケメン俳優で“指名手配中の爆弾犯”だった父親を写真で見る脚本家の梶原阿貴さん©山元茂樹／文藝春秋