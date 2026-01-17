デュッセルドルフMF田中聡がデビュードイツ2部デュッセルドルフでMF田中聡が移籍後のデビュー戦を迎えた。スプリント最速を記録するなど意欲的なプレーを見せた一方で、「不注意なミス」も指摘されている。田中は昨年12月末にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフへの完全移籍が発表された。湘南ベルマーレ在籍中の22年夏から1年間ベルギー1部コルトレイクでプレーした経験があり、自身2度目となる欧州でのキャリアになる。