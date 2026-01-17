〈「愛情みたいなものをインストールし損ねた」人気セクシー男優・向理来（35）が振り返る“複雑すぎる”家庭環境「ある時期から知らない女性が家に…」〉から続く「家族から愛情というものをインストールされなかった」【貴重写真】4歳の頃のかわいすぎる向さん。しかし「愛情や道徳観、倫理観みたいなものをインストールし損ねた」と語る破綻した家庭環境でもあった…小学生の頃に両親が離婚し、2人暮らしの父親から殴られる、