「家族から愛情というものをインストールされなかった」【貴重写真】4歳の頃のかわいすぎる向さん。しかし「愛情や道徳観、倫理観みたいなものをインストールし損ねた」と語る破綻した家庭環境でもあった…小学生の頃に両親が離婚し、2人暮らしになった父親から殴られる、全裸で家の外に出される……。そんな過酷な幼少期を告白したのは、人気セクシー男優の向理来さん（35）。「今でも家族というものがよくわかってない感じがす